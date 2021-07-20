В Украине хотят отменить обязательный военный призыв

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Обязательный военный призыв в Украине отменят уже с 2023 года

Об этом сообщил глава партии СН Александр Корниенко в интервью "Украинским новостям", пишет RegioNews.

По его словам, такой шаг нужно сделать на пути к членству в НАТО.

С принятием законопроекта о Национальном сопротивлении начнет постепенно воплощаться военная стратегия, подписанная президентом Владимиром Зеленским. Она предусматривает замену обязательного призыва службой в резерве.

"Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, потому что они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно", - пояснил Корниенко.

Напомним, что Зеленский считает, что союзники НАТО страдают из-за сопротивления вступлению Украины в Альянс.