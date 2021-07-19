ДБР перевірить рішення Верховного суду про визнання незаконним указу Зеленського про звільнення Тупицького

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Про це пише Regionews з посиланням на Судово-юридичну газету.

За даними видання 15 Липня 2021 року Головне слідче управління ДБР дійсно почало досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62021000000000603 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).

У зв'язку з цим, старший слідчий ДБР Кирило Петрухін того ж дня попросив Верховний суд надати ДБР: 1) належним чином завірену копію справи № 9901/96/21, рішення колегії суддів КАС ВС від 14 липня 2021 року, а також журнали судових засідань у даній справі;

2) дані автоматизованої системи документообігу КАС ВС про рух документів справи № 9901/96/21 та розподіл позову;

3) копії записів технічної системи, яка фіксувала хід судового засідання при розгляді справи № 9901/96/21.

Відповідні документи повинні бути передані в бюро до 21 липня 2021 року.

Нагадаємо, що Верховний суд 14 липня визнав незаконним Указ Володимира Зеленського від 27 березня 2021 року Про скасування указу про призначення суддею КСУ Олександра Тупицького в 2013 році.

Суд дійшов висновку, що Президент не мав прав скасовувати акт індивідуальної дії одного зі своїх попередників, оскільки такий акт вже вичерпав свою силу.

Увечері того ж дня на сайті офісу Президента з'явилася заява, в якій в категоричній формі висловлювалася незгода з прийнятим колегією суддів ВС рішенням, а також стверджувалося, що Верховний Суд "очолив опір частини суддівського корпусу фундаментальній судовій реформі".