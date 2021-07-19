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19 июля 2021, 11:48 15

ГБР проверит решение Верховного судуа о признании незаконным указа Зеленского об увольнении Тупицкого

19 июля 2021, 11:48 15
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Фото из открытых источников
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Государственное бюро расследований проверит законность решения Верховного суда об отмене указа Президента Украины о назначении Тупицкого судьей КСУ

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

По данным издания 15 июля 2021 года Главное следственное управление ГБР действительно начало досудебное расследование в уголовном производстве под № 62021000000000603 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям).

В связи с этим, старший следователь ГБР Кирилл Петрухин в тот же день попросил Верховный суд предоставить ГБР: 1) надлежащим образом заверенную копию дела № 9901/96/21, решение коллегии судей КАС ВС от 14 июля 2021 года, а также журналы судебных заседаний по данному делу;

2) данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска;

3) копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела № 9901/96/21.

Соответствующие документы должны быть переданы в бюро к 21 июля 2021 года.

Напомним, что Верховный суд 14 июля признал незаконным Указ Владимира Зеленского от 27 марта 2021 года об отмене Указа о назначении судьей КСУ Александра Тупицкого в 2013 году.

Суд пришел к выводу, что Президент не имел прав отменять акт индивидуального действия одного из своих предшественников, поскольку такой акт уже исчерпал свою силу.

Вечером того же дня на сайте Офиса Президента появилось заявление, в котором в категорической форме высказывалось несогласие с принятым коллегией судей ВС решением, а также утверждалось, что Верховный Суд "возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе".

Верховный суд указ КСУ президент Офис президента

 
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