У столиці зупинилися потяги на "червоній гілці" метро: в чому причина
У Києві зупинено рух поїздів на "червоній" лінії метро. Між станціями "Дарниця" та "Лівобережна" чоловік потрапив під потяг
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської держадміністрації.
На перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" людина потрапила під потяг. На місці працюють фахівці, - йдеться в повідомленні.
Зараз поїзди метро на "червоній" гілці курсують від станції "Хрещатик" до станції "Академмістечко".
Про відновлення роботи у звичайному режимі буде відразу повідомлено, - додають в КМДА.
Як повідомлялося, від 12 липня київський фунікулер закрився на плановий щорічний ремонт. Транспорт буде недоступний протягом майже двох тижнів.
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