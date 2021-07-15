В столице остановились поезда на "красной ветке" метро: в чем причина
В Киеве остановлено движение поездов на "красной" линии метро. Между станциями "Дарница" и "Левобережная" мужчина попал под поезд
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.
На перегоне "Дарница" - "Левобережная" человек попал под поезд. На месте работают специалисты, - говорится в сообщении.
Сейчас поезда метро на "красной" ветке курсируют от станции "Крещатик" до станции "Академгородок".
О возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено, - добавляют в КГГА.
Как сообщалось, с 12 июля киевский фуникулер закрылся на плановый ежегодный ремонт. Транспорт будет недоступен в течение почти двух недель.
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