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15 июля 2021, 18:16 360

В столице остановились поезда на "красной ветке" метро: в чем причина

15 июля 2021, 18:16 360
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Фото из открытых источников
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В Киеве остановлено движение поездов на "красной" линии метро. Между станциями "Дарница" и "Левобережная" мужчина попал под поезд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

На перегоне "Дарница" - "Левобережная" человек попал под поезд. На месте работают специалисты, - говорится в сообщении.

Сейчас поезда метро на "красной" ветке курсируют от станции "Крещатик" до станции "Академгородок".

О возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено, - добавляют в КГГА.

Как сообщалось, с 12 июля киевский фуникулер закрылся на плановый ежегодный ремонт. Транспорт будет недоступен в течение почти двух недель.

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