У столиці на 14 пляжах виявили кишкову паличку
На 14 пляжах Києва виявили кишкову паличку
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Центру громадського здоров’я.
Як зазначається, у столиці під наглядом перебуває 14 річкових пляжів та зон відпочинку, що розташовані на р. Дніпро.
Серед них:
• Дитячий
• Золотий
• Венеція — у Гідропарку
• Передмістна слобідка
• Центральний
• Молодіжний
• Веселка — у Дніпровському районі
• Райдуга, Тельбін — на озерах у Дніпровському районі
• Галерний — у Голосіївському районі
• Вербний — на оз. Вербне й Пуща-Водиця (5–7 лінія), ставок на р. Горенка — в Оболонському районі
• Троєщин — на р. Десенка
• пляж Чорторий у ПКіВ Дружби народів Деснянського району.
Відхилення від стандарту за звітний період виявлено у 14 пробах за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички):
• Веселка — 13000
• Венеція — 21000
• Дитячий — 21000
• Золотий — 13000
• Молодіжний — 13000
• Передмістна слобідка — 13000
• Центральний — 30000
• Чорторий — 14000
• Троєщина — 30000
• Тельбін — 19000
• Райдуга — 52000
• Вербне — 15000
• Пуща-Водиця — 31000
• Галерний — 36000
• та у 3 пробах за хімічними показниками (пляжі Вербне, Пуща-Водиця).
На цих пляжах рекомендують встановити щити про заборону купання, взяті на повторні дослідження проби.
Нагадаємо, раніше в одеських дитсадках виявили кишкову паличку.