У столиці на 14 пляжах виявили кишкову паличку

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Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Центру громадського здоров’я.

Як зазначається, у столиці під наглядом перебуває 14 річкових пляжів та зон відпочинку, що розташовані на р. Дніпро.

Серед них:

• Дитячий

• Золотий

• Венеція — у Гідропарку

• Передмістна слобідка

• Центральний

• Молодіжний

• Веселка — у Дніпровському районі

• Райдуга, Тельбін — на озерах у Дніпровському районі

• Галерний — у Голосіївському районі

• Вербний — на оз. Вербне й Пуща-Водиця (5–7 лінія), ставок на р. Горенка — в Оболонському районі

• Троєщин — на р. Десенка

• пляж Чорторий у ПКіВ Дружби народів Деснянського району.

Відхилення від стандарту за звітний період виявлено у 14 пробах за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички):

• Веселка — 13000

• Венеція — 21000

• Дитячий — 21000

• Золотий — 13000

• Молодіжний — 13000

• Передмістна слобідка — 13000

• Центральний — 30000

• Чорторий — 14000

• Троєщина — 30000

• Тельбін — 19000

• Райдуга — 52000

• Вербне — 15000

• Пуща-Водиця — 31000

• Галерний — 36000

• та у 3 пробах за хімічними показниками (пляжі Вербне, Пуща-Водиця).

На цих пляжах рекомендують встановити щити про заборону купання, взяті на повторні дослідження проби.

Нагадаємо, раніше в одеських дитсадках виявили кишкову паличку.