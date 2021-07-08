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08 липня 2021, 13:16 526

На Закарпатті затримали прикордонницю, яка незаконно оформлювала закордонні паспорти

08 липня 2021, 13:16 526
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Фото: Facebook
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На Закарпатті затримали співробітницю одного з підрозділів Держприкордонслужби, яка за "винагороду" незаконно виготовляла закордонні паспорти та оформлювала іноземне громадянство

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними слідства, прикриваючись зв’язками, інспектор обіцяла сприяти в отриманні іноземного громадянства. Зокрема, всупереч встановленій процедурі оформлення, жінка "гарантувала" замовникам його пришвидшене виготовлення.

Правоохоронці затримали жінку під час одержання чергової частини "винагороди". Загальна сума хабаря становила 8 тисяч євро.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Раніше повідомлялось, що у Чопському прикордонному загоні викрили посадовця на організації трафіку нелегалів до Євросоюзу. Також його підозрюють у тому, що він, у змові з контрабандистами, налагодив канал переміщення сигарет за кордон.

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