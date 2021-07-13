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13 липня 2021, 10:04 82

Негода в Україні залишила 130 населених пунктів без світла

13 липня 2021, 10:04 82
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Рixabay
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У вівторок, 13 липня, внаслідок ускладнення погодних умов без світла залишилися 130 населених пунктів

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, там спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач, пише RegioNews.

Відключення світла сталося у восьми областях:

  • Дніпропетровська – 28 населених пунктів;
  • Черкаська – 28;
  • Житомирська – 23;
  • Київська – 14;
  • Запорізька – 13;
  • Чернігівська – 9;
  • Сумська – 8;
  • Кіровоградська – 7.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, напередодні у Житомирі шквальний вітер повалив дерева, внаслідок чого постраждала людина.

Також повідомлялося, що Чернівецька область готується до ймовірного паводку.

погода Україна електрика рятувальники ДСНС

 
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