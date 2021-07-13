Негода в Україні залишила 130 населених пунктів без світла
У вівторок, 13 липня, внаслідок ускладнення погодних умов без світла залишилися 130 населених пунктів
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, там спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач, пише RegioNews.
Відключення світла сталося у восьми областях:
- Дніпропетровська – 28 населених пунктів;
- Черкаська – 28;
- Житомирська – 23;
- Київська – 14;
- Запорізька – 13;
- Чернігівська – 9;
- Сумська – 8;
- Кіровоградська – 7.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, напередодні у Житомирі шквальний вітер повалив дерева, внаслідок чого постраждала людина.
Також повідомлялося, що Чернівецька область готується до ймовірного паводку.
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