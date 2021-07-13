09:08  13 июля
В Украине почти полтысячи новых COVID-случаев: в каких областях больше всего
08:05  13 июля
В Раде назвали вероятную стоимость лекарств из медицинского каннабиса
08:36  13 июля
Оккупанты на Донбассе пять раз сорвали режим "тишины": наши бойцы дали достойный отпор
UA | RU
UA | RU
13 июля 2021, 10:04 179

Непогода в Украине оставила 130 населенных пунктов без света

13 июля 2021, 10:04 179
Читайте також українською мовою
Рixabay
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 13 июля, в результате осложнения погодных условий без света остались 130 населенных пунктов

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, там сработали системы автоматической защиты линий электропередач, пишет RegioNews.

Отключение света произошло в восьми областях:

  • Днепропетровская – 28 населенных пунктов;
  • Черкасская - 28;
  • Житомирская - 23;
  • Киевская - 14;
  • Запорожская - 13;
  • Черниговская - 9;
  • Сумская - 8;
  • Кировоградская - 7.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, накануне в Житомире шквальный ветер повалил деревья, в результате чего пострадал человек.

Также сообщалось, что Черновицкая область готовится к возможному паводку.

погода Украина электричество спасатели ГСЧС

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram