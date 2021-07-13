Непогода в Украине оставила 130 населенных пунктов без света
Во вторник, 13 июля, в результате осложнения погодных условий без света остались 130 населенных пунктов
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, там сработали системы автоматической защиты линий электропередач, пишет RegioNews.
Отключение света произошло в восьми областях:
- Днепропетровская – 28 населенных пунктов;
- Черкасская - 28;
- Житомирская - 23;
- Киевская - 14;
- Запорожская - 13;
- Черниговская - 9;
- Сумская - 8;
- Кировоградская - 7.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, накануне в Житомире шквальный ветер повалил деревья, в результате чего пострадал человек.
Также сообщалось, что Черновицкая область готовится к возможному паводку.
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