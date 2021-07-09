COVID в Україні: за добу зафіксовано 655 випадків зараження

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В Україні за 8 липня виявили 655 хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових випадків хвороби в Києві та Одеській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 203 нових випадки, "лідерами" по захворюваності є Одеська (62), Донецька (46), Київська (42) і Львівська (39) області.

Всього за добу госпіталізували 396 осіб, померли - 12, одужали - 885 осіб. Серед захворілих за добу - 31 дитина та 37 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 18 341 особа, методом ІФА - 7 954 особи, експрес-тестами - 15 312 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 240 246 осіб, з них 2 176 110 осіб одужали, 52 572 особи померли.

Нагадаємо, в МОЗ пояснили різницю між свідоцтвом про вакцинацію та ковідними сертифікатами.