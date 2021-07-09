В Україні за добу вакцинували більше 109 тисяч осіб від COVID

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В Україні за минулу добу вакциновано проти COVID 109 160 людей. Одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані - 64 344 людини

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ,

Так, протягом доби працювали: 724 мобільні бригади, 1 525 пунктів щеплення, 35 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 людей, з них отримали 1 дозу - 2 223 406 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 082 602 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 306 008 щеплень", - йдеться у повідомленні.

Станом на 8 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 786 299 людей.

Раніше повідомлялось, що від початку кампанії з вакцинації в Україні зробили понад 3 мільйони щеплень.