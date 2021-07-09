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09 липня 2021, 14:41 7

Поліція в 5 областях викрила колекторів, які погрохували боржникам порно-компроматом

09 липня 2021, 14:41 7
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Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції виявив у 5 областях колекторські кол-центри, які погрожували боржникам розправою і публікацією підроблених порнографічних фото.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Скарга надійшла на групу осіб, яка діє начебто від Національного агентства з питань запобігання корупції, з метою вимагання від людей неіснуючих кредитних боргів чи примушування до погашення наявних боргових зобов’язань.

Під час перевірки, з’ясувалося, що це співробітники колекторських компаній.

Вони погрожували позичальникам фінансових установ фізичною розправою та розповсюдженням у соцмережах фальсифікованої інформації порнографічного змісту.

Розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.189 (Вимагання), ч.3 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдженням порнографічних предметів) та ч.2 ст.355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань) Кримінального кодексу України.

Так звані колекторські кол-центри діяли на території столиці та Київської області, Вінниці, Житомира, Черкас та Херсона. Правоохоронці провели понад два десятки обшуків за місцями розташування офісів банківських "посередників".

Було виявлено і вилучено оргтехніку, носії інформації, мобільні телефони та документацію.

Нагадаємо, що 7 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмеження прав колекторів.

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