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09 июля 2021, 14:41 2

Полиция в 5 областях разоблачила коллекторов, которые погрохали должникам порно-компроматом

09 июля 2021, 14:41 2
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Департамент внутренней безопасности Нацполиции обнаружил в 5 областях коллекторские колл-центры, которые угрожали должникам расправой и публикацией поддельных порнографических фото.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу Нацполіції.

Жалоба поступила на группу лиц, которая действует якобы от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, с целью вымогательства от людей несуществующих кредитных долгов или принуждения к погашению имеющихся долговых обязательств.

Во время проверки, выяснилось, что это сотрудники коллекторских компаний.

Они угрожали заемщикам финансовых учреждений физической расправой и распространением в соцсетях фальсифицированной информации порнографического содержания.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство), ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространением порнографических предметов) и ч. 2 ст. 355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины.

Так называемые коллекторские колл-центры действовали на территории столицы и Киевской области, Винницы, Житомира, Черкасс и Херсона. Правоохранители провели более двух десятков обысков по местам расположения офисов банковских "посредников".

Была обнаружена и изъята оргтехника, носители информации, мобильные телефоны и документация.

Напомним, что 7 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении прав коллекторов.

полиция банки НАПК соцсети уголовное дело

 
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