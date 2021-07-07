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07 июля 2021, 10:01 185

Непогода в Украине: без света остались девять населенных пунктов в трех областях

07 июля 2021, 10:01 185
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Фото: ГСЧС
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Из-за сильной грозы и порывов ветра без электроэнергии в Украине остались девять населенных пунктов в трех областях

Как передает RegioNews об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По состоянию на 07:00 7 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены девять населенных пунктов в трех областях (Киевская - 7, Донецкая - 1 и Кировоградская - 1)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, как сообщают спасатели, 7 июля в южных и восточных областях страны ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Ранее сообщалось, что в июле синоптики обещают еще одну жаркую волну, но пока, в начале второго летнего месяца температура воздуха является сдержанной.

спасатели электричество область непогода Синоптики

 
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