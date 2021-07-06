Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про амністію з нагоди 30-ліття Незалежності

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Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроект про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України

Про це повідомили в інформаційному управлінні Апарату ВР, передає RegioNews.

Комітет рекомендував підтримати законопроект №5249, а альтернативний - відхилити.

За повідомленням Мін’юсту, у разі ухвалення законопроекту попередньо підлягатимуть звільненню 1046 осіб (які підпадають під дію статей 1-5, 7 проекту), також 135 засудженим, які відбувають покарання у виді обмеження волі та інші покарання, не пов’язані з позбавленням волі, буде скорочено наполовину невідбуту частину покарання.

Схваленим комітетом проектом закону пропонується оголосити амністію і поширити її дію, насамперед, на ті категорії засуджених, які найбільш незахищені та вразливі соціально: на неповнолітніх та жінок, а також чоловіків, які мають неповнолітніх дітей або дітей, визнаних особами з інвалідністю, до осіб з інвалідністю першої, другої та третьої груп, хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання, осіб, що досягли пенсійного віку, учасників бойових дій, тощо.

При цьому претенденти на амністію мають відповідати низці критеріїв:

вчинене діяння засудженого повинне мати незначну суспільну небезпеку;

фактори (тяжка хвороба, похилий вік тощо), що суттєво знижують небезпечність осіб;

значний строк відбутого покарання на момент амністії.

Рішення про застосування чи незастосування амністії прийматиметься судом щодо кожної особи індивідуально.

Законопроектом визначено категорії засуджених, щодо яких амністія не застосовується.

Водночас, Міністерство юстиції пропонує доповнити законопроект положеннями щодо незастосування амністії не тільки осіб, яких засуджено за порушення ПДР зі смертельними наслідками, або які заподіяли тяжке тілесне ушкодження, вчинене особою у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, але й до осіб, яких засуджено за вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 286-1 ("про п'яних водіїв") Кримінального кодексу, а також до осіб, яких засуджено за домашнє насильство; неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей; домагання дитини для сексуальних цілей; незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей; жорстоке поводження з тваринами.

Як повідомлялося, 1 липня нардепи розблокували закон про податкову амністію українців.

Раніше у Кабміні сказали, хто не потрапить під амністію після деокупації Донбасу. В законопроєкті про державну політику перехідного періоду зафіксують категорії осіб, на яких точно амністія не буде поширюватися.