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06 липня 2021, 10:04 200

Негода в Україні: без світла залишились понад 40 населених пунктів

06 липня 2021, 10:04 200
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Фото: ДСНС
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Через негоду у п'яти областях України без електроенергії залишився 41 населений пункт

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Станом на 7:00 6 липня у результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 41 населений пункт у 5 областях", - йдеться у повідомленні.

Так, мова йде про 16 населених пунктів у Черкаській області, 8 у Кіровоградській, по 7 у Донецькій та Миколаївській областях та ще 3 у Дніпропетровській області.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялось, що через негоду в Україні без світла залишилось майже 30 населених пунктів.

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