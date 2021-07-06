Негода в Україні: без світла залишились понад 40 населених пунктів
Через негоду у п'яти областях України без електроенергії залишився 41 населений пункт
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Станом на 7:00 6 липня у результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 41 населений пункт у 5 областях", - йдеться у повідомленні.
Так, мова йде про 16 населених пунктів у Черкаській області, 8 у Кіровоградській, по 7 у Донецькій та Миколаївській областях та ще 3 у Дніпропетровській області.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Раніше повідомлялось, що через негоду в Україні без світла залишилось майже 30 населених пунктів.
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