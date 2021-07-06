08:56  06 июля
В Украине за сутки выявили еще 540 новых больных COVID
09:41  06 июля
Из-за отравления в Винницкой области в больницу попали 17 человек
08:11  06 июля
Сутки на Донбассе: девять нарушений, один погибший и трое травмированных бойцов ООС
UA | RU
UA | RU
06 июля 2021, 10:04 204

Непогода в Украине: без света остались более 40 населенных пунктов

06 июля 2021, 10:04 204
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Из-за непогоды в пяти областях Украины без электроэнергии остался 41 населенный пункт

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По состоянию на 7:00 6 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 41 населенный пункт в 5 областях", - говорится в сообщении.

Так, речь идет о 16 населенных пунктов в Черкасской области, 8 в Кировоградской, по 7 в Донецкой и Николаевской областях и еще 3 в Днепропетровской области.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине без света осталось почти 30 населенных пунктов.

непогода электричество спасатели ГСЧС Синоптики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От Чернигова до Британии. Как Минобороны прославилось женскими каблуками
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram