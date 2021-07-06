Непогода в Украине: без света остались более 40 населенных пунктов

Фото: ГСЧС

Из-за непогоды в пяти областях Украины без электроэнергии остался 41 населенный пункт

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По состоянию на 7:00 6 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 41 населенный пункт в 5 областях", - говорится в сообщении.

Так, речь идет о 16 населенных пунктов в Черкасской области, 8 в Кировоградской, по 7 в Донецкой и Николаевской областях и еще 3 в Днепропетровской области.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине без света осталось почти 30 населенных пунктов.