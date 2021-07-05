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Доба в ООС: шість порушень, один військовослужбовець загинув
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05 липня 2021, 08:11 79

Доба в ООС: шість порушень, один військовослужбовець загинув

05 липня 2021, 08:11 79
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 4 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки, Березового, Тарамчука та Мирного ворог відкривав вогонь зі станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям", - повідомили в штабі.

Крім того, один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги, воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 5 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки та Пісків бойовики відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів, а поблизу Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, 3 липня бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим "тиші".

Донбас війна смерть поранення обстріл

 
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