Медики назвали попередню причину смерті вінничанина після COVID-вакцинації від Pfizer

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Медики дійшли висновку, що причиною смерті жителя Вінницької області після отримання щеплення вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech стали хвороби серця

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні на сторінці Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

"2 липня в Вінниці зареєстровано несприятливу подію після вакцинації. Повідомлено про смерть 47-річного вінничанина. За попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає", — вказали у відомстві.

Крім того, в департаменті додали, що для розслідування цієї події і встановлення причин вживаються всі необхідні заходи.

Нагадаємо, днями через чотири години після вакцинації проти коронавірусу препаратом від компанії Pfizer помер 47-річний мешканець Вінницької області.