Негода на Львівщині спричинила пожежу в будинку й зірвала дах школи

Скріншот з відео

Минулої доби, 30 червня, під час негоди загорівся житловий будинок у селі Зимна Вода поблизу Львова. Також було пошкоджено у селі Конопниця дах місцевої початкової школи

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ГУ ДСНС у Львівській області.

Зазначається, що о 19:12 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в с. Зимна Вода Львівського району на вул. Козацька,9 в цегляному житловому будинку. Унаслідок пожежі згоріло дерев’яне перекриття між другим поверхом та горищем на площі 117 м2. Ніхто не постраждав.

Також у селі Конопниця буревій зірвав дах з місцевої початкової школи, яка розміщена біля траси Львів - Шегині. Працівники навчального закладу перенесли з приміщення школи парти, документи та інші речі.

Нагадаємо, 25 червня у Львові сталася масштабна злива, яка затопила вулиці, а сильний вітер повалив дерева в деяких районах міста.

30 червня у Львові потужна злива та шквал вдруге завдали місту значної шкоди.