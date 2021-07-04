Грози та дощі в Україні знеструмили понад 20 населених пунктів

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Внаслідок негоди у низці областей України без електропостачання залишилося понад 20 населених пунктів. Знеструмлення зафіксовані у Донецькій та Луганській областях

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Станом на сьогоднішній ранок внаслідок поривів вітру, дощу та грози системи автоматичного захисту ліній електропередач спрацювали у 24 населених пунктах, в результаті чого вони були знеструмлені.

У Донецькій області без світла зараз 14 населених пунктів, а в Луганській - 10. Над відновленням електропостачання працюють бригади місцевих обленерго.

Нагадаємо, днями в Одесі через негоду не змогли приземлитися літаки, злива затопила вулиці міста.