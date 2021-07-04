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04 липня 2021, 11:14 9

Грози та дощі в Україні знеструмили понад 20 населених пунктів

04 липня 2021, 11:14 9
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Рixabay
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Внаслідок негоди у низці областей України без електропостачання залишилося понад 20 населених пунктів. Знеструмлення зафіксовані у Донецькій та Луганській областях

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Станом на сьогоднішній ранок внаслідок поривів вітру, дощу та грози системи автоматичного захисту ліній електропередач спрацювали у 24 населених пунктах, в результаті чого вони були знеструмлені.

У Донецькій області без світла зараз 14 населених пунктів, а в Луганській - 10. Над відновленням електропостачання працюють бригади місцевих обленерго.

Нагадаємо, днями в Одесі через негоду не змогли приземлитися літаки, злива затопила вулиці міста.

Україна гроза Дощі Донецька область Луганщина

 
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