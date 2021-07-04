Грозы и дожди в Украине обесточили более 20 населенных пунктов

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В результате непогоды в ряде областей Украины без электроснабжения осталось более 20 населенных пунктов. Обесточивания зафиксированы в Донецкой и Луганской областях

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на сегодняшнее утро в результате порывов ветра, дождя и грозы системы автоматической защиты линий электропередач сработали в 24 населенных пунктах, в результате чего они были обесточены.

В Донецкой области без света сейчас 14 населенных пунктов, а в Луганской - 10. Над восстановлением электроснабжения работают бригады местных облэнерго.

Напомним, на днях в Одессе из-за непогоды не смогли приземлиться самолеты, ливень затопил улицы города.