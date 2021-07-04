Грозы и дожди в Украине обесточили более 20 населенных пунктов
В результате непогоды в ряде областей Украины без электроснабжения осталось более 20 населенных пунктов. Обесточивания зафиксированы в Донецкой и Луганской областях
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на сегодняшнее утро в результате порывов ветра, дождя и грозы системы автоматической защиты линий электропередач сработали в 24 населенных пунктах, в результате чего они были обесточены.
В Донецкой области без света сейчас 14 населенных пунктов, а в Луганской - 10. Над восстановлением электроснабжения работают бригады местных облэнерго.
Напомним, на днях в Одессе из-за непогоды не смогли приземлиться самолеты, ливень затопил улицы города.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет