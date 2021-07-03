"Вмикайте мозок біля водойм": рятувальники оприлюднили статистику загиблих на воді за півдня

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За півдня в Україні втопилося чотири людини. Рятувальники закликають українців "вмикати мозок біля водойм" та не множити страшну статистику загиблих на воді

Як передає RegioNews, про це йдеться у зверненні ДСНС у Telegram.

Так, за половину доби 3 липня на воді загинуло четверо людей. Серед них - сорокарічна жінка із Дніпра, а також українці у Кривому Розі, Києві та Курахівці, що на Донеччині.

Скільки можна повторювати: випив - у воду не йди! а також проста народна мудрість: "не знаєш броду - не лізь у воду!", - закликають у службі.

Нагадаємо, 20 червня троє людей потонули на Київському водосховищі, ще одна людина - на річці Кам’янка у Фастівському районі області.