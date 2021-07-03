"Включайте мозг у водоемов": спасатели обнародовали статистику погибших на воде за полдня

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За полдня в Украине утонуло четыре человека. Спасатели призывают украинцев "включать мозг у водоемов" и не множить страшную статистику погибших на воде

Как передает RegioNews, об этом говорится в обращении ГСЧС в Telegram.

Так, за половину суток 3 июля на воде погибли четыре человека. Среди них-сорокалетняя женщина из Днепра, а также украинцы в Кривом Роге, Киеве и Кураховке, что на Донетчине.

Сколько можно повторять: выпил - в воду не иди! а также простая народная мудрость: "не знаешь брода - не лезь в воду!", - сообщают в службе.

Напомним, 20 июня три человека утонули на Киевском водохранилище еще один человек - на реке Каменка в Фастовском районе области.