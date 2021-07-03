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03 липня 2021, 12:11 8

В Україні знеструмлені населені пункти у шести областях

03 липня 2021, 12:11 8
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Фото: з відкритих джерел
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Через негоду в Україні без постачання електроенергії залишились 93 населених пункти у шести областях

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС України.

Так, без світла залишилися мешканці населених пунктів у Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, Житомирській та Запорізькій областях.

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 93 населених пункти у 6 областях (Кіровоградська - 30, Черкаська - 30, Київська - 14, Чернігівська - 14, Житомирська - 4 та Запорізька - 1)", - інформують рятувальники.

Вказано, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, як повідомили рятувальники, 3 липня в Україні очікуються грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). У Києві та Київській області 3 липня грози (І рівень небезпечності, жовтий).

Раніше повідомлялось, що негода на Львівщині спричинила пожежу в будинку й зірвала дах школи.

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