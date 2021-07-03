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03 июля 2021, 12:11 8

В Украине обесточены населенные пункты в шести областях

03 июля 2021, 12:11 8
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Фото: из открытых источников
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Из-за непогоды в Украине без электроэнергии остались 93 населенных пункта в шести областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Так, без света остались жители населенных пунктов в Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Житомирской и Запорожской областях.

Вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населенных пункта в 6 областях (Кировоградская - 30, Черкасская - 30, Киевская - 14, Черниговская - 14, Житомирская - 4 и Запорожская - 1)", - информируют спасатели.

Указано, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, как сообщили спасатели, 3 июля в Украине ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 3 июля грозы (І уровень опасности, желтый).

Ранее сообщалось, что непогода на Львовщине вызвала пожар в доме и сорвала крышу школы.

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