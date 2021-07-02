В Украине за сутки обнаружили почти 700 новых больных COVID-19

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В Украине за 1 июля COVID-19 диагностировали у 696 человек, зафиксировано 33 летальных случая, 439 человек госпитализировали, 1 197 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 1 июля - 36 детей и 33 медработника.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 19 756 человек, методом ИФА - 8 924 человека, экспресс-тестами - 15 408 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в г. Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 236 497 человек, из них 2 169 584 выздоровели, летальных исходов - 52 391.

Напомним, Минцифры начинает бета-тестирование сертификатов вакцинации от коронавируса в Украине.