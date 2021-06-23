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У Києві Центр масової вакцинації працюватиме 4 дні - КМДА
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23 червня 2021, 10:39 54

У Києві Центр масової вакцинації працюватиме 4 дні - КМДА

23 червня 2021, 10:39 54
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Фото: з відкритих джерел
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На цьому тижні Центр вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме чотири дні: четвер, п’ятницю, а також у суботу та неділю

Як передає RegioNews, про це повідомили у КМДА.

Центр вакцинації працюватиме з четверга, 24 червня, до неділі, 27 червня, повний робочий день - із 10:00 до 17:30. Вакцинація відбуватиметься за попереднім записом через додаток "Дія" та портал Helsi.me.

Наразі у місті триває вакцинація освітян, медичних та соціальних працівників, учасників ООС, а також осіб 65 років та старших.

Минулого тижня, 17 червня, у Києві, як і в Україні, вакцинувалася рекордна кількість людей: щеплення отримали майже 14 тисяч осіб. Загалом же у Центрі від початку його створення вакцинувалися практично 20 тисяч людей", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві біля МВЦ утворилася величезна черга на вакцинацію.

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