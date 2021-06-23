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23 червня 2021, 14:19 1250

В Україні розпочався новий етап COVID-вакцинації: кому робитимуть щеплення

23 червня 2021, 14:19 1250
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Фото: з відкритих джерел
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Під час четвертого етапу вакцинації від COVID-19 щеплення будуть проводити низці категорій українців. Також продовжать вакцинацію пріоритетних груп з попередніх етапів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

В Україні стартував 4-й етап вакцинації від COVID-19. Під час нього щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів", - повідомили в МОЗ.

У міністерстві нагадали, що до пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусу входять:

  • медики та інші працівники закладів охорони здоров’я,
  • мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів,
  • маломобільні громадяни,
  • соціальні працівники та священнослужителі,
  • освітяни,
  • військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки,
  • працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів,
  • працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.

Окрім того, на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я заявило про початок вакцинації персоналу компаній, які мають у своєму штаті понад 50 охочих отримати щеплення.

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