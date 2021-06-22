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22 червня 2021, 08:52 65

COVID-19 в Україні: вперше з початку року менше 300 нових випадків за добу

22 червня 2021, 08:52 65
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 21 червня виявили 296 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових випадків хвороби у Києві та Запорізькій області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 87 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Запорізька (30), Чернігівська (19), Миколаївська (18) і Чернівецька (18) області.

Всього за добу госпіталізували 318 осіб, померли - 21, одужали - 829 людини. Серед захворілих за добу - 22 дитини та 2 медпрацівники.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 11 881 особи, методом ІФА - 1 448 осіб, експрес-тестами - 4 100 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 230 142 людини, з них 2 152 969 одужали, летальних випадків - 52 053.

Нагадаємо, в Україні за 20 червня було зафіксовано 323 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, у тому числі 15 - у дітей.

коронавірус ушпиталення хвороба МОЗ пандемія

 
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