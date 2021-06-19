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19 июня 2021, 10:37 77

В Украине еще 852 человека заболели коронавирусом

19 июня 2021, 10:37 77
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Рixabay
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В Украине за минувшие сутки зафиксировали 852 новых случая заболевания коронавирусом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Среди заболевших за минувшие сутки - 23 ребенка и 41 медработник. Всего госпитализирован - 571 человек. Умерли 40 человек. Выздоровели-2 736.

За 18 июня сделали почти 50 тысяч тестов разными методами.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

Напомним, 18 июня в Украине заболели коронавирусом 967 человек.

Раньше в Минздраве спрогнозировали, когда в Украине заболеваемость коронавирусом пойдет на спад.

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