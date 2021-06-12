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12 червня 2021, 10:41 226

Платні камери в СІЗО принесли Україні майже 4 млн гривень

12 червня 2021, 10:41 226
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Фото: з відкритих джерел
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За користування платною послугою в СІЗО до державного бюджету було сплачено 3,93 мільйона гривень. Дані кошти повинні направляти на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Зазначається, що зазначені кошти були отримані за користування 40 платними камерами на 100 ліжко-місць.

У Мін'юсті зазначили, що всі кошти, зароблені в ході проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів.

Було оновлено 65 безкоштовних камер на 406 місць, а також прогулянкові дворики і коридорні приміщення", - йдеться в повідомленні.

Цей проєкт був введений 22 квітня 2020 року, і він триватиме до 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, 3 червня в Україні вперше продали в'язницю. В Україні на аукціоні продали майно Львівської виправної колонії №48 за 377 мільйонів 500 тисяч гривень. Це сталося в рамках "великого розпродажу в'язниць".

СІЗО камери в'язниця Мінюст проєкт

 
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