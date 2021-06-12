Платні камери в СІЗО принесли Україні майже 4 млн гривень

Фото: з відкритих джерел

За користування платною послугою в СІЗО до державного бюджету було сплачено 3,93 мільйона гривень. Дані кошти повинні направляти на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Зазначається, що зазначені кошти були отримані за користування 40 платними камерами на 100 ліжко-місць.

У Мін'юсті зазначили, що всі кошти, зароблені в ході проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів.

Було оновлено 65 безкоштовних камер на 406 місць, а також прогулянкові дворики і коридорні приміщення", - йдеться в повідомленні.

Цей проєкт був введений 22 квітня 2020 року, і він триватиме до 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, 3 червня в Україні вперше продали в'язницю. В Україні на аукціоні продали майно Львівської виправної колонії №48 за 377 мільйонів 500 тисяч гривень. Це сталося в рамках "великого розпродажу в'язниць".