Платные камеры в СИЗО принесли Украине почти 4 млн гривен

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За пользование платной услугой в СИЗО в государственный бюджет было уплачено 3,93 миллиона гривен. Данные средства должны направлять на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Отмечается, что указанные средства были получены за пользование 40 платными камерами на 100 койко-мест.

В Минюсте отметили, что все средства, заработанные в ходе проекта, направляются на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов.

Было обновлено 65 бесплатных камер на 406 мест, а также прогулочные дворики и коридорные помещения", - говорится в сообщении.

Этот проект был введен 22 апреля 2020 года, и он продлится до 31 декабря 2021 года.

Напомним, 3 июня в Украине впервые продали тюрьму. В Украине на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48 за 377 миллионов 500 тысяч гривен. Это произошло в рамках "большой распродажи тюрем".