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11 июня 2021, 10:24 5

В Днепре в эти выходные будут работать 12 центров COVID-вакцинации

11 июня 2021, 10:24 5
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Фото: из открытых источников
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В эти выходные, 12-13 июня, в Днепре будут работать 12 центров массовой вакцинации во всех районах города. В них можно сделать прививку от COVID-19

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского городского совета.

Прийти могут все, кто записан в лист ожидания через "Дія", - говорится в сообщении.

При себе необходимо иметь: мобильный телефон, распечатанную декларацию с семейным врачом или паспорт и идентификационный номер.

Центры массовой вакцинации будут работать 12 июня с 10:00 по 17:00 и 13 июня с 10:00 по 16:00.

Напомним, в Минздраве объяснили, как получить международное свидетельство о вакцинации. Международное свидетельство о вакцинации при необходимости могут получить граждане, которых прививали двумя дозами COVID-вакцины.

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