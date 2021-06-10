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10 червня 2021, 09:39 9

Сьогодні відбудеться ЗНО з біології

10 червня 2021, 09:39 9
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Фото: з відкритих джерел
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У четвер, 10 червня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з біології, допуск учасників до пункту тестування розпочнеться о 09:50 і триватиме до 10:50. Для проходження тесту зареєструвалися 127 202 особи

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МОН.

Для учасників ЗНО створено 8 631 аудиторія у 551 пункті тестування. Тест з біології налічує 50 завдань, на виконання яких відведено 150 хвилин. За правильне виконання всіх завдань можна набрати 82 бали.

Вхід до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності:

  • оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;
  • запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Нагадаємо, 4 червня на ЗНО з історії України не пустили 33 учасників. 3 червня стало відомо, що ЗНО з хімії не склали майже 11% абітурієнтів.

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