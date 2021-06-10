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10 июня 2021, 09:39 6

Сегодня состоится ВНО по биологии

10 июня 2021, 09:39 6
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Фото: из открытых источников
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В четверг, 10 июня, состоится внешнее независимое оценивание по биологии, допуск участников к пункту тестирования начнется в 09:50 и продлится до 10:50. Для прохождения теста зарегистрировались 127 202 человека

Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-служба МОН.

Для участников ВНО создано 8 631 аудитория в 551 пункте тестирования. Тест по биологии насчитывает 50 заданий, на выполнение которых отведено 150 минут. За правильное выполнение всех заданий можно набрать 82 балла.

Вход в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии:

  • оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;
  • паспорта или другого документа, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;
  • приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Напомним, 4 июня на ВНО по истории Украины не пустили 33 участников. 3 июня стало известно, что ВНО по химии не сдали почти 11% абитуриентов.

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