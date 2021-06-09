У столиці під мостом знайшли міну
У Києві в Гідропарку під Венеційським мостом знайшли протитанкову міну ТМ 62, розроблену у 60-х роках в СРСР
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ДСНС.
Зазначається, що міну знайшли водолази під час перевірки акваторії р. Дніпро.
"Прибувши на місце події, водолази-сапери за допомогою підводних металошукачів обстежили акваторію р. Дніпро у зазначеному місці і виявили протитанкову міну ТМ 62", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що сапери підняли вибухонебезпечний предмет на поверхню та передали його піротехнічному розрахунку МРЦ ШР ДСНС України для подальшого транспортування та знищення у встановленому порядку.
Нагадаємо, нещодавно в Одеській області працівники СБУ виявили схрон зі зброєю.
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