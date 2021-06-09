12:11  09 червня
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину
13:58  09 червня
В Україні хочуть продовжити карантин на усе літо
17:59  09 червня
Штаб ООС про ситуацію на Донбасі: два обстріли, втрат немає
UA | RU
UA | RU
09 червня 2021, 16:49 1247

У Києві іноземці викрали людину

09 червня 2021, 16:49 1247
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У столиці правоохоронці затримали групу іноземців за викрадення людини, яка заборгувала гроші

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції Києва.

Від жінки надійшло повідомлення про те, що на перехресті проспекту Лобановського і вулиці Вузівської невідомі побили чоловіка, а потім силоміць затягли в машину.

Правоохоронці ввели в столиці спеціальну поліцейську операцію з розшуку та затримання зловмисників.

"Між викрадачами та потерпілим напередодні виник конфлікт через несплату за виконані ремонтні роботи у квартирі. Тож для розв'язання грошового питання чоловіки викрали 32-річного потерпілого та намагались вивезти за межі міста", – йдеться в повідомленні.

Поліція затримала чотирьох осіб, усі вони - уродженці іншої держави, 1993, 1994, 1994, 1995 років народження. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові затримали рейдерів, які захоплювали сільськогосподарські підприємства.

Україна кримінал Київ іноземці кримінальна справа

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram