У Києві іноземці викрали людину

Фото: Нацполіція

У столиці правоохоронці затримали групу іноземців за викрадення людини, яка заборгувала гроші

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції Києва.

Від жінки надійшло повідомлення про те, що на перехресті проспекту Лобановського і вулиці Вузівської невідомі побили чоловіка, а потім силоміць затягли в машину.

Правоохоронці ввели в столиці спеціальну поліцейську операцію з розшуку та затримання зловмисників.

"Між викрадачами та потерпілим напередодні виник конфлікт через несплату за виконані ремонтні роботи у квартирі. Тож для розв'язання грошового питання чоловіки викрали 32-річного потерпілого та намагались вивезти за межі міста", – йдеться в повідомленні.

Поліція затримала чотирьох осіб, усі вони - уродженці іншої держави, 1993, 1994, 1994, 1995 років народження. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові затримали рейдерів, які захоплювали сільськогосподарські підприємства.