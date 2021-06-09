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09 июня 2021, 08:54 4

В Украине за сутки выявили еще 1300 новых случаев COVID-19

09 июня 2021, 08:54 4
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 8 июня COVID-19 обнаружили у 1385 человек, зафиксировано 77 летальных случаев, госпитализировали 756 человек, 6962 пациента выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 8 июня - 57 детей и 74 медработника.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 25 344 человек, методом ИФА - 11 463 человек, экспресс-тестами - 23 813 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в г. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 218 039 человек, из них 2 108 684 выздоровели, летальных исходов - 51 410.

Напомним, 7 июня в Украине COVID-19 обнаружили у 1602 человек, зафиксировано 118 летальных случаев.

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