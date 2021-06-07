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07 червня 2021, 15:28 78

У Дніпрі біля обласного управління СБУ шукали вибухівку

07 червня 2021, 15:28 78
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі правоохоронці поблизу будівлі Головного управління СБУ в області перевіряли інформацію про можливе мінування

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зазначається, що до обласного управління СБУ у Дніпрі на вулиці Чкалова на велосипеді під'їхав невідомий чоловік. Він залишив велосипед з сумками біля паркану й пішов у невідомому напрямку.

Перехожі викликали поліцію та вибухотехніків. Обстеживши територію, ніяких небезпечних для життя предметів експерти не виявили.

"Працювали поліцейські та вибухотехніки. Обстежили територію і підозрілий велосипед. Нічого не підтвердилося. Особу чоловіка не встановлено”, — повідомили у пресслужбі Дніпровського відділення поліції.

Нагадаємо, днями у Харкові масово "мінували” лікарні міста.

Україна СБУ вибух рятувальники Дніпро

 
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