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08 июня 2021, 08:52 3

Коронавирус в Украине: за сутки выявили 1600 новых случаев

08 июня 2021, 08:52 3
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Фото: pixabay.com
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В Украине за 7 июня COVID-19 обнаружили у 1602 человек, зафиксировано 118 летальных случаев, госпитализировали 483 человека, 6751 пациент выздоровел

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 7 июня - 95 детей и 94 медработника.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 33 355 человек, методом ИФА - 10 821 человек, экспресс-тестами - 13 380 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в г. Киев (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 216 654 человека, из них 2 101 722 выздоровели, летальных исходов - 51 333.

Напомним, в Минздраве объяснили, как получить международное свидетельство о вакцинации.

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