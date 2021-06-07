В Україні сьогодні пройде ЗНО з фізики

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Понад 32 тисячі учасників зареєструвалися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, яке відбудеться у понеділок, 7 червня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міносвіти.

Для проходження тесту з фізики зареєструвалися 32 090 осіб, для яких створено 2 177 аудиторій у 138 пунктах тестування", - йдеться у повідомленні.

Допуск учасників триватиме з 09:50 до 10:50. Для проходження на пункт тестування необхідно пройти процедуру допуску, зокрема вхід буде дозволено лише за наявності таких документів:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено в Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Якщо учасник тестування не зможе пред’явити оригінал Сертифіката, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, його не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

На тестуванні варто мати із собою:

2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;

пляшечку з питною водою без етикетки;

засоби індивідуального захисту, які учасник зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Раніше повідомлялось, що ЗНО з хімії не склали майже 11% абітурієнтів.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2021 триватиме від 21 травня до 15 червня. Понад 13% її учасників - випускники минулих років.