В Украине сегодня пройдет ВНО по физике
Более 32 тысяч участников зарегистрировались на прохождение внешнего независимого оценивания по физике, которое состоится в понедельник, 7 июня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минобразования.
Для прохождения теста по физике зарегистрировались 32 090 человек, для которых создано 2 177 аудиторий в 138 пунктах тестирования", - говорится в сообщении.
Допуск участников продлится с 09:50 до 10:50. Для прохождения на пункт тестирования необходимо пройти процедуру допуска, в частности вход будет разрешен только при наличии таких документов:
- оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;
- паспорта или другого документа, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;
- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.
Если участник тестирования не сможет предъявить оригинал сертификата, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, он не будет допущен в пункт проведения ВНО.
На тестировании стоит иметь с собой:
- 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;
- бутылочку с питьевой водой без этикетки;
- средства индивидуальной защиты, которые участник сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.
Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.
Ранее сообщалось, что ВНО по химии не сдали почти 11% абитуриентов.
Напомним, основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня. Более 13% ее участников - выпускники прошлых лет.