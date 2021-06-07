В Украине сегодня пройдет ВНО по физике

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Более 32 тысяч участников зарегистрировались на прохождение внешнего независимого оценивания по физике, которое состоится в понедельник, 7 июня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минобразования.

Для прохождения теста по физике зарегистрировались 32 090 человек, для которых создано 2 177 аудиторий в 138 пунктах тестирования", - говорится в сообщении.

Допуск участников продлится с 09:50 до 10:50. Для прохождения на пункт тестирования необходимо пройти процедуру допуска, в частности вход будет разрешен только при наличии таких документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Если участник тестирования не сможет предъявить оригинал сертификата, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, он не будет допущен в пункт проведения ВНО.

На тестировании стоит иметь с собой:

2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

бутылочку с питьевой водой без этикетки;

средства индивидуальной защиты, которые участник сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

Ранее сообщалось, что ВНО по химии не сдали почти 11% абитуриентов.

Напомним, основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня. Более 13% ее участников - выпускники прошлых лет.