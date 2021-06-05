17:20  05 червня
В Україну жителів окупованих територій для COVID-вакцинації пропускатимуть без самоізоляції
16:39  05 червня
На Сумщині прикордонники затримали двох росіян
18:17  05 червня
Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу
UA | RU
UA | RU
05 червня 2021, 18:17 20

Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу

05 червня 2021, 18:17 20
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У суботу, 5 червня, на Донбасі з боку проросійських бойовиків не було зафіксовано порушень режиму "тиші"

Про це пише RegioNews із посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

"З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі двічі обстрілювали позиції ООС, ніхто з українських військових не постраждав.

Донбас Україна війна бойовики окупанти

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Підсумки року пандемії. На що в Одесі витрачалися коронавірусні гроші
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua