Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу

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У суботу, 5 червня, на Донбасі з боку проросійських бойовиків не було зафіксовано порушень режиму "тиші"

Про це пише RegioNews із посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

"З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі двічі обстрілювали позиції ООС, ніхто з українських військових не постраждав.