Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела
В субботу, 5 июня, на Донбассе со стороны пророссийских боевиков не было зафиксировано нарушений режима "тишины"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.
Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды обстреливали позиции ООС, никто из украинских военных не пострадал.
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