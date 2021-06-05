Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела

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В субботу, 5 июня, на Донбассе со стороны пророссийских боевиков не было зафиксировано нарушений режима "тишины"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды обстреливали позиции ООС, никто из украинских военных не пострадал.