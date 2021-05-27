Справа Козака-Медведчука: Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ

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П’ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко сьогодні, 27 травня, не з’явився на допит в СБУ у якості свідка щодо підозри Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Слідчі СБУ викликали Петра Порошенка на допит з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на те, що Порошенко не з’явився на допит, його викликають на нього повторно. Дату повторного допиту призначено на 31 травня 2021

Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт - йому інкримінують державну зраду. Того ж дня поліція одягла на Медведчука електронний браслет стеження.

Як повідомлялося, 20 лютого Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука й Марченко. Санкції розраховані на три роки.