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03 червня 2021, 15:48 907

У центрі столиці вихідними обмежать рух транспорту

03 червня 2021, 15:48 907
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Фото з відкритих джерел
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У суботу, 5 червня, у столиці на Софійській площі буде обмежено рух автотранспорту через концерт

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, рух транспорту буде обмежено вздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською). Також буде перекрито рух автотранспорту на вулиці Володимирській (від перехрестя з вулицею Рейтарською до перехрестя з вулицею Великою Житомирською).

У КМДА зазначили, що можливі зміни рух громадського транспорту. Однак про це буде повідомлено додатково.

Раніше повідомлялося, що у Києві з 2 червня не працює швидкісний трамвай.

Україна Київ транспорт центр Столиця

 
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