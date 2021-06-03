Вже 12 регіонів відповідають показникам "зеленої" зони, - МОЗ

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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Покращилась ситуація у Харківській області коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування там становить 4,9%.

Крім того, за показниками Київ відповідає "зеленій" зоні карантину. Коефіцієнт нових випадків становить 4,9% і 41,8% від епідпорогу.

Також близькі до "зеленої" зони показники в Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій областях.

Відомо, що нині вся Україна перебуває у "жовтій" зоні карантину.

Нагадаємо, раніше президент доручив спрогнозувати ситуацію із коронавірусом восени.

Також повідомлялося, що в Україні хочуть послабити карантин влітку.