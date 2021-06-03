Уже 12 регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав
Сейчас 12 регионов Украины частично соответствуют "зеленой" зоне карантина
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.
Улучшилась ситуация в Харьковской области коэффициент выявления новых случаев инфицирования там составляет 4,9%.
Кроме того, по показателям Киев соответствует "зеленой" зоне карантина. Коэффициент новых случаев составляет 4,9% и 41,8% от эпидпорога.
Также близки к "зеленой" зоне показатели в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой областях.
Известно, что сейчас вся Украина находится в "желтой" зоне карантина.
Напомним, ранее президент поручил спрогнозировать ситуацию с коронавирусом осенью.
Также сообщалось, что в Украине хотят ослабить карантин летом.