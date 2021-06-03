Уже 12 регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав

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Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

Улучшилась ситуация в Харьковской области коэффициент выявления новых случаев инфицирования там составляет 4,9%.

Кроме того, по показателям Киев соответствует "зеленой" зоне карантина. Коэффициент новых случаев составляет 4,9% и 41,8% от эпидпорога.

Также близки к "зеленой" зоне показатели в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой областях.

Известно, что сейчас вся Украина находится в "желтой" зоне карантина.

Напомним, ранее президент поручил спрогнозировать ситуацию с коронавирусом осенью.

Также сообщалось, что в Украине хотят ослабить карантин летом.