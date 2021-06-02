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02 июня 2021, 08:54 56

COVID-19 в Украине: за сутки выявили более двух тысяч новых случаев заражения

02 июня 2021, 08:54 56
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 1 июня COVID-19 диагностировали у 2205 человек, госпитализировали 1 262 человека, зафиксировано 158 летальных случаев, 9405 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 1 июня - 104 ребенка и 85 медработников.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 27 936 человек, методом ИФА - 11 348 человек, экспресс-тестами - 25 592 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 206 836 человек, из них 2 062 572 человека выздоровели, летальных исходов - 50 857.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что ослабление карантинных ограничений в Украине может произойти уже летом.

Минздрав карантин госпитализация коронавирус больные

 
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